 

В Крыму назвали ответственных за водную блокаду полуострова

15.03.2021, 6:12, Новости дня
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Организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев», – приводит слова Константинова РИА «Новости».

Кроме того, как подчеркнул глава крымского парламента, ответственность лежит на президентах Украины – Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, «продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам».

«Экономический ущерб (от перекрытия Северо-Крымского канала) исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы», – подчеркнул Константинов.

Напомним, 10 марта Константинов сообщил, что власти Крыма готовят иск к Украине из-за водной блокады полуострова в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. В феврале он подчеркнул, что власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова. Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал страны Запада и международные организации высказаться по организованной Киевом водной блокаде Крыма. В январе Гемпель пригласил на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы показать ей последствия водной блокады региона, устроенной Киевом.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Правительство уже подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 млрд рублей.



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