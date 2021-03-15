У Илона Маска хотят выпустить смартфон с поддержкой спутникового Интернета Starlink

15.03.2021, 5:42, Новости дня

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Как сообщили инсайдерские источники, в компании Илона Маска разрабатывают новую модель смартфона. Он выйдет под брендом Tesla и будет оснащен специальным модемом, благодаря которому владельцы смогут принимать сигнал спутникового Интернета Starlink.

На сегодня смартфон проходит под внутренним названием «Model Pi», сообщают источники. Когда именно стоит ожидать выхода аппарата на рынок, пока неизвестно. Однако эксперты полагают, что после этого в индустрии мобильной связи произойдут существенные изменения.

Система Starlink сама по себе меняет соотношение сил на рынке, отмечают эксперты. Как минимум, этот спутниковый Интернет вступит в жесткую конкуренцию с наземными сетями пятого поколения. Кроме того, смартфон Tesla будет оснащен новыми уникальными технологиями.