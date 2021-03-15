Google до конца года обещает выпустить две новые модели смартфонов Pixel

15.03.2021, 5:42, Новости дня

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Две новые модели смартфонов Pixel обещают представить разработчики из компании Google. Как стало известно, они выйдут под названиями Pixel 5а и Pixel 6.

При этом первая версия станет бюджетной. Ее презентация, по предварительным данным, уже назначена на 11 июня. Пока известно только, что в аппарате будет использован OLED-экран с диагональю 6,2 дюйма.

Pixel 6 выйдет на рынок уже осенью, утверждают источники в компании Google. Здесь будет установлена достаточно мощная селфи-камера, которая позволит вести съемку с разрешением 4К. Устройство явно будет дороже предыдущей модели, хотя о ценах на гаджеты пока не известно ничего конкретного. Вероятно, более подробная информация о новинках в сети появится позже.