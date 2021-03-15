Мнение: Подавление антикоронавирусных протестов в Гааге
15.03.2021, 5:40,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
"Я буду жаловаться в Гаагу! Хотя постойте…" (с)
В Голландии полиция жестоко подавила антикоронавирусные протесты в Гааге, применяя против мирных демократических протестующих дубинки, водометы, конницу и собак.
Вместо инклюзивного диалога, авторитарное правительство Голландии выбрало путь дубинок и угнетения!
Голландцы, вы невероятные! Получилось у киргизов, получится и у вас!
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет