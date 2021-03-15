 

Мнение: Подавление антикоронавирусных протестов в Гааге

15.03.2021, 5:40, Разное
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"Я буду жаловаться в Гаагу! Хотя постойте…" (с)

В Голландии полиция жестоко подавила антикоронавирусные протесты в Гааге, применяя против мирных демократических протестующих дубинки, водометы, конницу и собак.
Вместо инклюзивного диалога, авторитарное правительство Голландии выбрало путь дубинок и угнетения!

Голландцы, вы невероятные! Получилось у киргизов, получится и у вас!

Источник: Colonel Cassad



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