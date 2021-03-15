Появились сведения о «неучтенных» американских военных в Афганистане

15.03.2021, 5:22, Новости дня

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На территории Афганистана находятся около 3,5 тыс. американских военнослужащих, хотя официальные данные говорят только о 2,5 тыс. человек, сообщили источники The New York Times в США, Европе и Афганистане.

По сведениям издания, несоответствие реального и заявленного числа вызвано тем, что присутствие части военных на территории страны неофициально. Издание подчеркивает, что преуменьшение действительного объема размещенных за рубежом сил США – нормальная практика и информация о войсках Соединенных Штатов во многих государствах засекречена. Представитель Пентагона в свою очередь сообщил изданию, что в Афганистане по-прежнему размещены 2,5 тыс. американских военных, передает ТАСС.

Напомним, 27 января стало известно, что администрация Джо Байдена собралась пересмотреть решение Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве. В начале января американские военнослужащие полностью покинули одну из крупнейших баз в Афганистане. В ноябре 2020 года Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Ранее появились сведения, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября 2020 года контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных. Между тем, в начале октября Трамп заявлял, что американские войска должны вернуться из Афганистана к Рождеству. Он также заявлял об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинял Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».