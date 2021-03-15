Арестован подозреваемый во взятке начальник отдела полиции Красноярска

15.03.2021, 5:22, Новости дня

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Суд арестовал до 11 мая начальника одного из отделов полиции в Красноярске, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе краевого суда.

«Железнодорожным районным судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц (29 суток) до 11 мая 2021 года», – приводит слова источника в суде ТАСС.

Напомним, 13 марта в Красноярске по подозрению в получении взятки задержали начальника одного из отделов полиции. По предварительной версии следствия, в феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую, пообещав за это 600 тыс. рублей. 12 марта в момент передачи денег полицейский и посредник были задержаны оперативными сотрудниками ФСБ. В отношении посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.