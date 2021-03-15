Россиянам напомнили, как правильно заряжать смартфоны

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15.03.2021, 4:52, Новости дня
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Активное использование любого мобильного аппарата ведет к быстрому износу аккумулятора, напоминает эксперт. Эльвина Насибулина из Роскачества напомнила, как можно продлить срок службы батареи.

В частности, она сообщила, что не стоит заряжать аккумулятор ежедневно. Особенно важно это помнить, если ваша батарея не садится на протяжении дня до критически низких уровней. Попытка постоянно держать заряд поближе к 100% автоматически снижают его реальную емкость.

По мнению эксперта, ставить смартфон на зарядку нужно, когда уровень падает ниже 15%. Хотя допускать разрядку до значений менее 10% также не стоит. Также не нужно постоянно заряжать батарею полностью. Достаточно достигать 80%.



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