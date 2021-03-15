Компания Apple отказывается выплачивать россиянам миллион долларов за обнаружение уязвимости в Face ID

15.03.2021, 4:52, Новости дня

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Двое ИТ-специалистов из российского Екатеринбурга сумели взломать Face ID на iPad Pro, что позволило разблокировать планшет. На самом деле они обнаружили уязвимость в разработке Apple, однако компания, обещавшая выплатить вознаграждение, отказывается делать это.

Речь идет о сумме в один миллион долларов, говорят эксперты. Представители Apple ответили на обращение россиян, что взлом невозможен и посоветовали сбросить настройки, а затем восстановить работу Face ID.

Российские специалисты намерены все же требовать от «яблочной» компании вознаграждения. Не исключено, что дело закончится судебным процессом. Хотя еще более вероятным кажется сценарий, при котором хакеры продолжат свою работу и обнаружат еще больше недостатков в системе защиты устройств данной компании.