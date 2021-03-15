Медики из США назвали два главных фактора для похудения

15.03.2021, 4:44, Разное

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Медики из США назвали два важных фактора для похудения вне зависимости от возраста и пола человека. Всем, кто хочет бороться с лишними килограммами, требуется отказаться от спиртного и не пропускать приёмы пищи.

Первый и самый важный фактор для поддержания стройной фигуры является занятие спортом. Человеку требуется тратить больше калорий, чем он потребляет. Физические нагрузки, правильное и сбалансированное питание помогает сбросить и удержать вес на нужном уровне. Всё это нивелируется алкоголем. Изначально учёные предполагали, что худеющему человеку можно без вреда для здоровья употреблять спиртное, но новое исследование доказывает ошибочность таких суждений. Даже 50 мл крепкого спиртного приводит к набору веса. Таким образом худеющему лучше вовсе избавиться от любых горячительных напитков.

Второй и не менее важный фактор – приём пищи. Считается, что ужин можно пропустить и он не играет важную роль. Многие диеты подразумевают под собой отказ от ужина или заменяют его лёгким перекусом. Эксперименты на добровольцах доказывают обратное. Те, кто отказывался от вечернего приёма пищи, весили минимум на 10% больше тех, кто этого не делал. Медики объяснили, что все приёмы пищи, включая завтрак и ужин, необходимы человеку.

Источник: replyua.net