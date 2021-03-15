 

Что произошло за день 14 марта

15.03.2021, 4:06, Разное
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Коротко.

  • Космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков может первым из россиян полететь на МКС на американском корабле Crew Dragon. Глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал, что NASA и «Роскосмос» собираются выполнять полеты смешанными составами экипажей. Он также отметил, что Корсаков уже прошел «необходимые мероприятия» в NASA, нужные для изготовления космического снаряжения».
  • Мэр Лондона Садик Хан потребовал объяснений от руководства полиции после разгона акции памяти 33-летней жительницы британской столицы Сары Эверард, в убийстве которой обвиняют полицейского. По словам мэра, действия полиции были необоснованными и несоразмерными. Тело 33-летнего маркетолога Сары Эверард обнаружили в начале марта в графстве Кент, в часе езды от Лондона. В убийстве и похищении девушки обвинили 48-летнего полицейского из Лондона Уэйна Казинса.

  • Власти Китая с понедельника упростят процедуру выдачи виз в страну для иностранцев, сделавших прививку от коронавируса препаратом, произведенным в Китае. Путешественникам придется предъявить соответствующий сертификат. Кроме того, въехать в страну пока можно будет только через Гонконг. Нововведения не коснутся въезжающих в страну с деловыми целями — им будет достаточно предоставить тот же комплект документов, что и до начала пандемии.

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  • В РФ за сутки выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом. Впервые за последние шесть дней суточный прирост заболевших превышает 10 тысяч. В Москве зарегистрировали 1905 новых случаев — число заразившихся в столице превысило миллион. В Санкт-Петербурге — 937 новых пациентов, в Подмосковье — 605. За последний день непосредственно от COVID-19 скончались 395 человек

    • Источник: Новая газета



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