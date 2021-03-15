Что произошло за день 14 марта

Космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков может первым из россиян полететь на МКС на американском корабле Crew Dragon. Глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал, что NASA и «Роскосмос» собираются выполнять полеты смешанными составами экипажей. Он также отметил, что Корсаков уже прошел «необходимые мероприятия» в NASA, нужные для изготовления космического снаряжения».
Мэр Лондона Садик Хан потребовал объяснений от руководства полиции после разгона акции памяти 33-летней жительницы британской столицы Сары Эверард, в убийстве которой обвиняют полицейского. По словам мэра, действия полиции были необоснованными и несоразмерными. Тело 33-летнего маркетолога Сары Эверард обнаружили в начале марта в графстве Кент, в часе езды от Лондона. В убийстве и похищении девушки обвинили 48-летнего полицейского из Лондона Уэйна Казинса.
Власти Китая с понедельника упростят процедуру выдачи виз в страну для иностранцев, сделавших прививку от коронавируса препаратом, произведенным в Китае. Путешественникам придется предъявить соответствующий сертификат. Кроме того, въехать в страну пока можно будет только через Гонконг. Нововведения не коснутся въезжающих в страну с деловыми целями — им будет достаточно предоставить тот же комплект документов, что и до начала пандемии.
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В РФ за сутки выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом. Впервые за последние шесть дней суточный прирост заболевших превышает 10 тысяч. В Москве зарегистрировали 1905 новых случаев — число заразившихся в столице превысило миллион. В Санкт-Петербурге — 937 новых пациентов, в Подмосковье — 605. За последний день непосредственно от COVID-19 скончались 395 человек