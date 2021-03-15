Исследование древнеегипетской фрески привело к новому научному открытию

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15.03.2021, 4:02, Новости дня
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Возраст египетской фрески «Медумские гуси» сегодня составляет около 4600 лет. Ее обнаружили археологи еще в позапрошлом веке – 150 лет назад. Однако до сих пор ученые продолжают исследовать изображение.

В результате последнего исследования удалось установить, что одна из птиц, изображенная на фреске, относится к неизвестному виду гусей. Они давно вымерли, отмечают эксперты. Если бы художник в Древнем Египте не написал фреску, возможно, мы никогда не узнали бы об их существовании.

Исследования проводила группа ученых из Университета Квинсленда (Австралия). Вывод о вымершем виде птиц они сделали на основе специального метода сравнения изображений. Стоит отметить, что фреска, несмотря на огромный возраст, отлично сохранилась. Все детали прописаны четко.



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