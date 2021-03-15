21 марта к Земле приблизится огромный астероид

15.03.2021, 4:02, Новости дня

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Как сообщили представители NASA, 21 марта на расстоянии около 2 миллионов километров от поверхности Земли пролетит большой астероид. Это будет самое крупное космическое тело, которое приблизится к нашей планете в этом году, говорят специалисты.

Диаметр астероида 2001 FO32 составляет около 900 метров, уточняют ученые. Столкновение с ним привело бы к глобальной катастрофе на Земле и гибели всех живых организмов.

Данный астероид ученые обнаружили в глубоком космосе всего два десятилетия назад. Небесное тело находится на орбите Солнца и периодически приближается к нам. Скорость движения астероида составляет 123 тысячи километров в час. Ученые внимательно наблюдают за ним.