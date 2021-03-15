 

Мнение: Удар по Тахрину. 14.03.2021

15.03.2021, 4:00, Разное
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И снова добрый вечер.
Нефтяной рынок Тахрин к северу от Аль-Баба повторно навестили баллистические ракеты выпущенные с сирийской территории (предположительно, снова прилетела "Точка-У".
Боевики сообщают о больших материальных потерях. Также боевики утверждают, что помимо баллистической ракеты, их там еще накрыли кластерными боеприпасами. Судя по этому видео https://twitter.com/neccamc1/status/1371157794695548930, что-то кассетное действительно прилетело.
С учетом того, что это уже третий удар такого рода за последнее время, можно говорить об устойчивой тенденции, когда ударами баллистических ракет по нефтяным рынкам и стоянкам грузовиков с сырой нефтью, стремяться повысить издержки нефтяного бизнеса идущего через оккупированную Турцией территорию.
Ущерб как обычно станет понятен уже завтра, когда начнут поступать фото последствий удара (возможно, будут и спутниковые).

Видео:

https://twitter.com/farukberkkara/status/1371169559567294464
https://twitter.com/Kyruer/status/1371172545634955266
https://twitter.com/neccamc1/status/1371176761967394816
https://twitter.com/Fazli0606Arslan/status/1371183655977160705
https://twitter.com/Kyruer/status/1371170912494612480

Источник: Colonel Cassad



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