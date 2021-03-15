Мнение: Удар по Тахрину. 14.03.2021

15.03.2021, 4:00, Разное

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И снова добрый вечер.

Нефтяной рынок Тахрин к северу от Аль-Баба повторно навестили баллистические ракеты выпущенные с сирийской территории (предположительно, снова прилетела "Точка-У".

Боевики сообщают о больших материальных потерях. Также боевики утверждают, что помимо баллистической ракеты, их там еще накрыли кластерными боеприпасами. Судя по этому видео https://twitter.com/neccamc1/status/1371157794695548930, что-то кассетное действительно прилетело.

С учетом того, что это уже третий удар такого рода за последнее время, можно говорить об устойчивой тенденции, когда ударами баллистических ракет по нефтяным рынкам и стоянкам грузовиков с сырой нефтью, стремяться повысить издержки нефтяного бизнеса идущего через оккупированную Турцией территорию.

Ущерб как обычно станет понятен уже завтра, когда начнут поступать фото последствий удара (возможно, будут и спутниковые).

Видео:

https://twitter.com/farukberkkara/status/1371169559567294464

https://twitter.com/Kyruer/status/1371172545634955266

https://twitter.com/neccamc1/status/1371176761967394816

https://twitter.com/Fazli0606Arslan/status/1371183655977160705

https://twitter.com/Kyruer/status/1371170912494612480

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