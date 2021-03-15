Мнение: О выборах близких и поисках гениталий мечты (с)

15.03.2021, 3:52, Разное

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Роб Хугланд и его дочь (тогда еще)

Опять транснгендеры! Наткнулся на очередную леденящую кровь историю из серии “ювенальная юстиция” и “эксперименты над детьми на проклятом Западе”, на этот раз – из Канады. Сначала услышал на ютуб-канале “Саня из Флориды”, но Саня, гад, не дал ни одной ссылки, пришлось искать подтверждения самому. Нашел!

В общем, жил да был один папа в Британской Колумбии (это одна из канадских провинций), которого 14-летняя дочь в один не очень прекрасный для него день огорошила сообщением, что она хочет стать трансгендером (в принципе, дело модное, удивляться нечему). Дочурка, в общем, объявила, что хочет стать сынишкой – и уже заручилась согласием врачей (!), поэтому в ближайшее время намерена начать гормональную терапию. А гормональная терапия в данном случае – это лошадиные дозы прежде всего тестостерона – чтоб у дочери начали расти усы и борода, крепнуть мышцы – ну а там добрые айболиты обещают уже все лишние отверстия зашить, а пришить, наоборот, половой член – чтобы уж совсем от мальчиков не отличаться и преодолеть, таким образом, отмеченную еще доктором Фрейдом “зависть к пенису”, которой, по тому же Фрейду, будто бы страдают все женщины (все не все, но вот дочка Роберта Хугланда определенно страдала).

Дальше несчастный папаша бросился останавливать ребенка от опрометчивого шага, настаивая, чтобы она хотя бы постаралась дожить в “прежнем теле” до совершеннолетия – но не тут-то было: против отсталого отца тесными рядами сплотилось всё ГОСУДАРСТВО Канада, начиная со школы, где дочь/сын училось, до Верховного суда. Собственно, меня больше всего потрясла одна деталь: суд не только постановил накачивать ребенка гормонами “по его желанию” до победного конца (в буквальном смысле), но и запретил отцу… обращаться к плоду своей греховной страсти в женском роде!

Вот эти вот моменты меня всегда лишали дара речи. Просто невероятно, до какой степени готовы госорганы в странах “цивилизованного Запада” вторгаться – и без всякого стеснения – в ЛЮБЫЕ, сколь угодно интимные отношения. Принцип “мой дом – моя крепость”, который вроде бы в самой Англии и родился – похоже, там похерен и прочно забыт уже невесть когда. Суд спокойно регламентирует даже то, как отец должен обращаться к своей (пока еще, или уже нет) дочери! Феноменально.

Занятно, что на русский, похоже, этот “казус Хугланда” еще вообще не переводили. А может, и нельзя переводить? Речь-то о Канаде, а не о США – о владениях Британской Короны! В общем, на русском о Хугланде – вообще ни одного упоминания, несмотря на то, что “дело” длится уже 11 месяцев. Но нашлось на английском (Саня не соврал!). Далее перевод мой:

Безутешный отец подростка-трансгендера выплюнул забитый ему в рот кляп, чтобы воззвать о прекращении “Спонсируемого государством жестокого Ообращения с детьми”

“Еще год назад у меня был совершенно здоровый ребенок, и вот он был изменен и уничтожен без всякой на то причины”, – говорит Роб Хугленд.

Автор: Иеремия Кинан

Федералист

Выдержки: В течение последних 11 месяцев 14-летняя дочь на глазах своего отца, Роберта Хугленда из Суррея, Британская Колумбия, была “уничтожена и стерилизована” судебными инъекциями тестостерона. Проиграв юридическую апелляцию на прекращение процесса в январе, Роб (ранее анонимизированный как “Кларк” или “CD”) предпринимает сейчас отчаянную попытку довести свое дело до суда общественного мнения, хотя и нарушает тем самым судебный приказ, принуждающий его к молчанию по этому делу.

“Год назад у меня был совершенно здоровый ребенок, и этот совершенно здоровый ребенок был изменен и уничтожен без всякой на то причины”, – сказал Роб в эксклюзивном интервью. – Она никогда не сможет снова стать девочкой в здоровом теле, которое у нее должно было быть. У нее всегда будет более низкий голос. Ей вечно придется бриться из-за волос на лице. Она не сможет иметь детей…”

Роб чувствовал, что в возрасте 14 лет—когда суд признал его дочь компетентной принимать тестостерон без согласия родителей—у нее просто не было предвидения, необходимого для понимания таких последствий. В течение последнего года Роб слышал, как голос его дочери становился все более глубоким и надтреснутым, и наблюдал, как у нее начинают расти волосы на лице.

– Иногда мне просто хочется закричать, чтобы другие родители и люди услышали.… прыгай, пойми, что происходит, – сказал Роб. “Есть ребенок—и не только мой, но и в моем случае, мой ребенок там, где ее жизнь разрушена”, и все же, Роб чувствовал, “люди даже не знают.”

Усилия Роба по повышению осведомленности о тяжелом положении его дочери обошлись ему дорогой ценой. В последний раз, когда он давал интервью Федералисту, Верховный суд Британской Колумбии осудил его за “насилие в семье” и за “выражение неприятия гендерной идентичности [его дочери]”.”

Ему также угрожали немедленным арестом, если его снова поймают на том, что он называет свою дочь девочкой”.

Круто, чо. С другой стороны – а на что было рассчитывать какому-то Робу из забытой богом канадской провинции, если не так давно за всего лишь пару “не совсем уважительных” фраз насчет трансгендеров чуть не затравили насмерть миллиардершу и всемирно известную писательницу Джоан Роулинг?

Во всем этом есть, безусловно, один пикантный момент: никто ведь и не скрывает, что операции по смене пола небезобидны по крайней в одном отношении: неважно, в какую бы сторону не был переход – из М в Жо или наоборот – человек определенно и на 100% лишается способности иметь детей. То есть – одной из естественных функций организма. То есть, если говорить в чисто медицинском смысле, делать операцию по смене пола значит КАЛЕЧИТЬ доселе здорового человека. Делать из здорового – инвалида.

Но, может, в этом и смысл? Такой вот интересный, передовой способ стерилизации “излишнего” населения, причем – сделать так, чтобы пролы и дети пролов сами радостно бежали на операцию по собственной стерилизации? Тут, ведь, кстати, есть и удар по фертильности “излишков” в том числе и второго уровня: наслушаются люди подобных историй с детства, поймут, что никогда и ни от чего они не смогут защитить своих (будущих) детей – поскольку само государство против них как родителей… да и передумают рожать. Опять профит!

Очень интересно. Я, пока рылся в поисках следов в сети этого Хугланда (которого невнятный Саня обозвал Ходландом, а это вообще ботинки) – нашел и вот такую статью, уже на русском, про “переход” – о том, как хорошо и здорово быть трансгендером.

“Трансгендерные люди по-прежнему часто становятся жертвами стереотипов и фобий, возникающих в основном от незнания. В связи с этим «Такие дела» попросили транс-людей ответить на самые очевидные и в то же время неловкие вопросы. О спорах с врачами, выборе имени, принятии близких и поисках гениталий мечты на порносайтах рассказывают: Максим (37 лет, трансгендерный мужчина, пол, приписанный при рождении, — женский), Степан (28 лет, партнер Максима, трансгендерный мужчина, пол, приписанный при рождении, — женский) и Катя (36 лет, трансгендерная женщина, пол, приписанный при рождении, — мужской). Иллюстрации к этому материалу также сделали трансгендерные художники”.

Впору зарыдать от умиления! И ведь как все сложно: союз Максима и Степана “на старые деньги” считался бы лесбийским, но после чудесного превращения он уже, бери выше – педерастический! Разве это не аргумент в пользу смены пола?

А вот “трансгендер Катя” рассказывает о своих чудесных метаморфозах:

“Катя: Когда я начала переход, я научилась плакать. Раньше я просто не умела этого делать, жила в концепции «мужчины не плачут» и чувствовала два варианта: «нормально» или «бить морду». А тут открылся дивный новый мир эмоций: радость, эйфория, восторг, грусть, печаль, тоска, меланхолия, истерики, слезы. Сейчас я уже к этому привыкла, а поначалу прямо была в восторге от этого. Правда, это иногда мешает. Раньше, до перехода, мне нужно было сильно сдерживаться, чтобы не лезть в драку и не взрываться, а с приемом эстрогена, наоборот, пришлось сдерживаться, чтобы не расплакаться на совещаниях, не обижаться, не трястись. Еще я теперь по полтора часа могу болтать с подругами по телефону и обсуждать все подряд. Информации ноль, зато какой кайф!”

Где ж нам рассказывают такую интересную информацию о счастье быть трансгендером? Да все там же – на ресурсе “Такие дела”, посвященном БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. Ресурсе известного благотворителя “Мити” Алешковского – том самом, с которым вступила давеча в схватку бесшабашная Настя Миронова. Я рассказывал с неделю назад.

В целом – какие выводы можно сделать из этого “дела канадской девочки, которую по суду переделывают в мальчика”? В целом, если отвлечься от эмоций – достаточно яркий пример общей тенденции (западного) общества: полное разрушение автономии отдельного человека. Человеку не оставляют никаких “личных территорий”, независимых от бдительного контроля государства – и прежде всего разрушают сам принцип “мой дом – моя крепость”. Если у тебя могут прямо на твоих глазах калечить твоего ребенка и ПО СУДУ запрещать тебе хоть как-то этому мешать – уже неудивительно, что тебя же могут принудить носить на морде любые тряпки, запрещать выходить на улицу без аусвайса, произвольно вводить “комендантские часы” любой продолжительности, запрещать видеться с близкими, принимать гостей, самому ходить в гости – в общем, делать с тобой вообще ЧТО УГОДНО.

Причем – по суду. Все законно.