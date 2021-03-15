Мнение: О неизлечимой болезни Джо Байдена

15.03.2021, 3:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ещё в те дни, когда нынешний, 46-й глава Белого дома Джо #Байден только-только ввязывался в президентскую гонку, выбрав себе дублёром сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис, которая по возрасту годится ему в дочери, в открытую звучали предположения, что тут что-то не так. Что ветеран американской политики, встречавшийся ещё с Леонидом Брежневым, Алексеем Косыгиным, и Андреем Громыко, по состоянию здоровья просто не досидит до конца срока. Что он не только суперстар, но и неизлечимо болен…

И вот теперь, на третьем месяце официального президентства, всё стало окончательно понятно. Да, болен!

Это уже практически #диагноз – после принятия обещанного в ходе избирательной кампании масштабного пакета финансовой помощи для увязшей в ковидокризисе американской экономики.

Нет, дело не в том, что мужественный старик сдержал предвыборное обещание, хотя это само по себе необычно для любого вменяемого политика. И не в беспрецедентном, почти на 2 трлн долл., объёме новой монетарной инъекции. Проблема гораздо глубже.

Ведь «антикризисный пакет Байдена» – это крупнейшее расширение сети социальных программ за последние несколько десятилетий. По существу, это финальная черта под всем тем курсом, который американская внутренняя #политика проводила со времён Рональда Рейгана и новых правых, то есть с самого начала 1980-х. Курса, который поначалу был сформулирован ёмко и кратко: правительство – это не решение нашей проблемы, правительство и есть наша проблема, имея в виду избыточность как государственных финансов, так и государственного вмешательства в социально-экономические процессы. А впоследствии закрепился в виде приговора «эра больших федеральных расходов закончена». Теперь же утверждается прямо противоположное: бюджетный дефицит больше не проблема, а соцрасходы – не враг.

Всё проведённое в пакете – это не просто рекордные по размеру дополнительные траты из казны, сравнимые с бюджетными ассигнованиями во время больших войн. Это элементарно прямые трансферы гражданам, благодаря которым #деньги получат подавляющее большинство американцев, причём бедные – больше на человека. Что ещё хуже, для финансирования таких выплат в принятых законопроектах #налоги слегка растут. И, наконец, совсем плохо, что такие программы трансферов – уже не кризисных, а регулярных для детей из бедных семей – будут закреплены в законах надолго.

То, с какой скоростью #Америка двинулась влево, стало сюрпризом. И если в ходе предвыборной гонки Джо Байдена можно было назвать левоцентристом, то сейчас он уже просто – левый популист. Едва ли не левее сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса…

Знаменитому британскому премьеру Бенджамину Дизраэли приписывают фразу «Кто в молодости не был левым, у того нет сердца, кто к зрелости не стал правым, у того нет мозгов». А не менее знаменитый председатель правительства Советской России Владимир Ульянов-Ленин считал левизну – детской болезнью. Учитывая, что Джо Байден заполучил её в солидном возрасте, случай уже неизлечимый?

И хотя #США – великая страна, которая может позволить себе и левацкий эксперимент, и даже левый поворот, зачем ей идти по тем же граблям, на которых подорвался Советский Союз?

—