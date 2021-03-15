Мнение: «Рассказы Шукшина»

15.03.2021, 3:46, Разное

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Занесло в «Театр наций» на «Рассказы Шукшина».

Шукшин – бесподобен. Евгений Миронов , Чулпан Хаматова, как и другие артисты – великолепны…

Когда на сцене разворачивались сцены безнадеги будней российской глубинки, мне становилось тревожно… Не покидало ощушение, что в любой момент в зал может ворваться полиция и задержать всех… И зрителей, и артистов… Как в субботу задержали участников форума «Объединенных демократов»… За нарушение санитарно- эпидемиологических норм…

Но сегодня пронесло…

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