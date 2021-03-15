Женщина, чьи раны не заживают – Личное мнение

15.03.2021, 3:44, Разное

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Эх, как же всё-таки хороша испаночка Ирэн, в связи с которой Алана Мамаева обвинила своего мужа!



Фото: Соцсети

И ведёт себя во всём этом скандале, который эскалирует Алана, совершенно правильно: отмораживается.

Пожалуй процитирую:

«Это прискорбное зрелище вызывает у меня только чувства отторжения и смущения. Я отказываюсь понимать, что все эти театральные слезы и демонстрация жизни на публику свойственны хотя бы одному проценту людей, которые живут в 150-миллионной России».

Испаночка права: Алана — действительно прискорбное зрелище.

Превратив себя в плохую подделку под Джоли, Мамаева лично у меня вызывает жалость. Анджелиной она так и не стала, а усмешку, помноженную на чувство недоумения, вызывает.



Оригинал vs Неудачная копия. Фото: Соцсети

Если бы Мамаев увлёкся молодой, красивой, не искромсавшей себя скальпелем испанкой, я бы его поняла.

Когда на сборах — та, что слева, а дома — та, что справа, то выбор, по-моему, очевиден:



Фото: Соцсети

Но самое интересное, знаете, что? Алана сама когда-то была похожа на эту испанку: симпатичная, естественная, приятная.

Слева — Ирэн, справа — Мамаева до пластики:



Фото: Соцсети

Беда Аланы — в том, что она так и не смогла ни принять себя, ни полюбить. Уже по тому, как она изменила своё лицо, видно, что эта женщина себя ненавидит.

В ней — очень много боли, которую она разбрызгивает на всех подряд. Дома — на мужа, через экран смартфона — на подписчиц.

У Пашки Мамаева — тяжёлая жизнь с женщиной, чьи раны не заживают. Любой мужчина от этого рано или поздно устанет и уйдёт туда, где — радость, лёгкость, свет и любовь.

Здоровая, что важно, любовь, которая всегда начинается с любви к себе.

А у вас есть незаживающие раны? Расскажите о них.

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