Times – Великобритания назовёт Россию главной угрозой своей безопасности

15.03.2021, 3:14, Новости дня

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Во вторник премьер-министр Борис Джонсон представит комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, в котором Россия, в отличие от «конкурента» Китая, названа «самой большой угрозой, исходящей со стороны государства», передаёт The Times. Подобной формулировки РФ удостоилась в результате «агрессивных вторжениях в британские воды и воздушное пространство» и событий в Солсбери.



Reuters

Великобритания будет рассматривать Россию как «враждебное государство», а Китай, в первую очередь, как «коммерческого конкурента», пишет The Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, который премьер-министр Борис Джонсон представит во вторник.

По мнению газеты, к Москве и Пекину будут относиться по-разному, поскольку в обзоре РФ фигурирует в качестве «самой большой угрозы, исходящей со стороны государства», с которой сталкивается Великобритания. В частности, речь идёт о неоднократных «агрессивных вторжениях в британские воды и воздушное пространство» и готовность РФ «убивать диссидентов на британской земле».

«Главная угроза Великобритании исходит от России. В обзоре не идёт речь о Китае в подобном ключе. Китай — конкурент, пытающийся похитить интеллектуальную собственность и представляющий угрозу экономической безопасности. Однако это не то же самое, что события в Солсбери», — заявил изданию анонимный источник в британском правительстве, вспомнив об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году, вину за которое в Лондоне возложили на Москву.

Ещё один источник The Times предположил, что в то время, как РФ является «враждебным государством», Китай лишь представляет «глобальный вызов». Таким образом, подход к Поднебесной должен заключаться в сочетании конкуренции, противодействия и сотрудничества в зависимости от того, что необходимо в отдельной области.

Предполагается, что в начале следующей недели Джонсон также объявит о намерении наращивать военный потенциал в киберпространстве и увеличить расходы на наступательное кибервооружение для противодействия Москве и Пекину. Так, в Лондоне намерены расширить возможности Национальных кибернетических сил, о создании которых было объявлено в ноябре прошлого года.

«Цифровые возможности вносят революционные изменения в наш стиль жизни и ведения войн, как 100 лет назад это делала авиация», — заявил премьер-министр, добавив, что у страны должны быть все возможности, которые предоставляет кибернетический потенциал, а также возможности не допустить использования кибернетических средств против Великобритании.

При этом важнейшим приоритетом Великобритании документ называет борьбу с изменениями климата в рамках председательства страны на саммитах G7 и 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), пишет The Times.