 

Bloomberg – в ЕС хотят смягчить подход к России — но согласны с этим далеко не все

15.03.2021, 3:14, Новости дня
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Ряд высокопоставленных чиновников ЕС, включая посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера, в частном порядке выступают за смягчение позиции блока по отношению к России, однако подобный подход вряд ли найдёт понимание среди некоторых европейских стран, уверенных, что Кремль в последнее время ведёт себя всё хуже и хуже, пишет Bloomberg. В частности, некоторые чиновники ЕС полагают, что союз уделяет слишком много внимания конфликту на Украине, а нынешний подход к РФ просто устарел.


Reuters

В то время как лидеры ЕС собираются пересмотреть стратегию блока по отношению к РФ уже в этом месяце, ряд наиболее высокопоставленных европейских чиновников в частном порядке выступают за менее конфронтационный подход к Москве. При этом такая позиция идёт вразрез с политикой нескольких членов ЕС, которые уверены, что Кремль в последнее время ведёт себя всё хуже и хуже, пишет Bloomberg.

По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отужинал с послом ЕС в Москве Маркусом Эдерером и рядом других важных чиновников. Эдерер, в частности, считает, что нынешний подход блока к РФ устарел, а сам Брюссель слишком много внимания уделяет конфликту на Украине. При этом Эдерер якобы порекомендовал Европейскому совету поручить Боррелю разработать новый политический курс.

Хотя сближения ЕС с Россией в ближайшем времени явно не предвидится, подобные частные беседы говорят о значительных разногласиях в среде европейских чиновников, многие из которых по-прежнему поддерживают санкции, введённые в связи с «аннексией»* Крыма и войной на востоке Украины. Кроме того, не так давно ЕС одобрил дополнительные санкции против ряда российских чиновников из-за неудачного покушения на Алексея Навального и взятия его под стражу.

В отношениях с Россией ЕС на данный момент придерживается пяти основополагающих принципов, среди которых числятся полная реализация мирных соглашений, которые положили конец полномасштабным боевым действиям на востоке Украины, налаживание тесных связей с постсоветскими республиками, укрепление обороны ввиду «российской угрозы», а также избирательный диалог в таких сферах, как борьба с терроризмом.

И в самом деле, продолжает Bloomberg, с момента определения этих принципов разногласия с Кремлём стали ещё глубже: ЕС продолжает обвинять Москву в организации убийств на европейской территории, вмешательстве в демократические процессы и распространении дезинформации. Подавляющее большинство членов ЕС, включая Германию и многие восточноевропейские страны, настаивают на том, что эти принципы следует соблюдать и впредь.

При этом в прошлом месяце по итогам своего визита в Москву Боррель попал под шквал критики. В частности, в ходе этой поездки он поздравил Россию с тем, что ей удалось разработать вакцину от коронавируса, а также промолчал, когда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ЕС «ненадёжным» партнёром.

Вместе с тем, посол Эдерер, который ужинал с главой Европейской службы внешних связей Стефано Саннино, его заместителем Педро Серрано и директором департамента Европейской службы внешних связей по России Люком Пьером Девиньем, в прошлом призывал к более активному взаимодействию с Россией, в то время как подобный подход в своё время нашёл понимание у президента Франции Эммануэля Макрона.

Кроме того, на встрече послов ЕС некоторые европейские страны предложили определить области избирательного сотрудничества с Россией на саммите, который пройдёт с 25 по 26 марта. В частности, Италия выступила за обсуждение как экономического сотрудничества с Россией, так и тематики региональных конфликтов. Германия же, которую и так критикуют за то, что она поддерживает «Северный поток — 2», предложила в качестве потенциальной точки соприкосновения вопрос глобального потепления.

Что же касается США, то администрация президента Джо Байдена пока что следует примеру ЕС, введя, в частности, санкции против четырёх российских чиновников из-за дела Навального. При этом Вашингтон подумывает о более жёстких мерах, а также стал активнее поддерживать Украину.

Между тем, на встрече послов ЕС Польша, Эстония, Литва и ряд других стран отстаивали «ястребиную» политику по отношению к России, настаивая на том, что какие-либо подвижки в диалоге могут начаться лишь после полной реализации Минских соглашений.

«По словам двух людей, осведомлённых о ходе планирования саммита, с учётом различных подходов, пока что неясно, удастся ли 27 лидерам блока выработать совместную позицию», — подытоживает Bloomberg.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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