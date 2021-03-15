Американцы признали, что NASA до сих пор зависит от России

15.03.2021, 3:12, Новости дня

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Эксперты профильного американского издания BGR признали, что NASA снова не может обойтись без помощи России. В частности, они утверждают, что американское аэрокосмическое агентство не может самостоятельно осуществить программу коммерческих полетов.

За последнее время для полетов на Международную космическую станцию NASA использовало возможности национальной коммерческой компании SpaceX. Однако это вовсе не означает, что американцам не понадобились места и на российских космических кораблях.

По мнению экспертов, NASA еще долго будет обращаться в «Роскосмос» за помощью. В частности, это касается и полета Марка Ванде Хея на борту российского космического корабля «Союз МС-18».