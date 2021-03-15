Мнение: Last Vanguard

15.03.2021, 3:10, Разное

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Вышло новое отличное синтвейв видео от "Маузера" посвященная британскому флоту 1946-1959 годов.

Тот самый период, когда Британия еще пыталась претендовать на роль Великой морской державы. Но уже в 60-70х годах эта роль была окончательно утеряна, вместе с рассыпавшейся Британской Империей. Названо в честь последнего британского линкора HMS Vanguard, который прослужил всего 14 лет и в 60х был разделан на металл. На некоторых кадрах можно заметить королеву Елизавету II на борту линкора, а также фельдмаршала Монтгомери.

Ниже, цветное видео о том, как выводили из состава и разделывали последний британский линкор, начав с отпиливания стволов орудий главного калибра.

И еще на тему британского флота. Предшественники HMS Vanguard.



"Принц от Уэллс" проходит мимо погибающего "Худа".

Бой линкора "Принц оф Уэллс" против "Бисмарка" в Датском проливе после гибели линейного крейсера "Худ".

Есть корабли, которые пережили всю войну, но не поучаствовали ни в одном сражении. Классическим примером является линкор Тирпиц, которого немцы берегли как зеницу ока, как раз после того как случились события, часть которых я буду описывать сегодня. На долю Бисмарка и Принца Уэльского выпало совсем немного, и новые корабли отправились на дно еще в 1941 году. Причем Бисмарк это сделал в своем первом походе. И Принц Уэльский мог сделать тоже самое, будь немцы немного более рескованными. Но почему этого не случилось и какие повреждения эти корабли успели нанесли друг другу за 10 минут сражения в Датском проливе, в этом видео.

Линкоры типа "Кинг Джордж V". История создания.

Линкоры типа King George V (на русском можно увидеть разное написание, и Кинг Георг 5, и кинг Джордж V) стали самыми современными (не считая совсем опоздавшего

HMS Vanguard) линкорами британского Royal Navy. На первые три единицы серии, как на успевшие к сражениям первой половине Второй мировой войны, выпала самая тяжелая работа. Принц Уэльский участвовал в бою в Датском проливе, фатально повредя носовую цистерну Бисмарка, что поставило запятую на его походе. Кинг Джордж V на пару с Родни участвовал уже в потоплении, поставив точку. Ну и Дюк оф Йорк потопил в 1943 году Шарнхорст. Но сегодня речь будет не об этом, а о том, как эти корабли были созданы, потому что там есть о чем поговорить. Создаваясь в сложное время в середине тридцатых годов, они были ограничены собственными опасениями британцев, став единственными линкорами, построенными по первым лондонским ограничениям. Все остальные страны строили линкоры с калибром явно больше 356-мм и водоизмещением больше 35 тыс тонн. Это также наложило много особенностей на броню и защиту линкора. Сжатые сроки разработки не позволили детально все проработать. Из-за этого в проекте, а позже и в корабле, было огромное количество проблем, из-за которых в частности и утонул Принц Уэльский.

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