Мнение: Педофилия, наркомания и смена пола

15.03.2021, 3:02, Разное

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Случай с канадской девочкой, необратимо превращаемой в (как бы) мальчика (то есть в трансгендера), описанный в предыдущем посте, ставит весьма любопытные практические вопросы – которые, видимо, “обществу будущего” придется все же как-то решать в ближайшее время. А именно: если ребенку 14 лет, как выяснилось, не только можно, но и нужно менять пол, как только он об этом попросит – то почему же, собственно, в обществе должна оставаться под запретом педофилия и наркомания? Ведь нетрудно заметить, что все три мероприятия – смена пола, педофилия и прием внутрь расширяющих сознание веществ – суть “свобода распоряжения собственным телом”. Если 14-летнему подростку разрешено первое – то почему ему запрещено второе и третье?

Напомню, что прежде – до наступления “эпохи новой нормальности” – в качестве главного морально-идеологического противопоказания к приему наркотиков, как и к педофилии, была НЕОБРАТИМОСТЬ. Нельзя было разрешать людям свободно принимать наркотики, так как считалось (и вполне оправданно), что прием наркотических веществ быстро ведет к неким необратимым изменениям в обмене веществ у наркомана, ввиду которых он вскоре теряет способность прекратить прием и вернуть себя в состояние “в каком был”. Необратимость – это как раз и есть состояние, из которого нет пути назад; ты можешь есть жареную картошку – а можешь не есть, и у тебя не будет страшной “ломки”, и ты не будешь готов даже убить за сковородку жареной картошки… а с наркотиками не так.

То же и с педофилией: детям нельзя заниматься сексом со взрослыми, так как это тоже может необратимо разрушить им психику; кроме того, считается (или уже считалось ?), что несовершеннолетний ребенок просто не может осознанно принять решение о начале своей половой жизни, именно потому, что он еще ребенок и несовершеннолетний.

Но все эти условия преспокойно нарушаются в случае “разрешения на смену пола у несовершеннолетнего”. Такое решение, во-первых, так же необратимо лишает организм одной из его функций (и восстановить ее уже не удастся), как и при наркомании – речь о фертильности, т.е. о способности иметь детей. И во-вторых: если законы почти всех стран запрещают педофилию под предлогом того, что 14-летний ребенок не может осознанно принять решение об использовании своих гениталий – почему же ему разрешается решать, можно ли эти самые гениталии просто отрезать/зашить??

Какая-то загадка. Но, поскольку “трансгендерное лобби”, похоже, чрезвычайно сильно и ни о каком пересмотре “права на смену пола” не может идти и речи – дело, стало быть, идет к легализации и педофилии, и торговли наркотиками. Такова логика этого процесса – а логику невозможно долго игнорировать.

QAnon, как говорится, кланяться велел.