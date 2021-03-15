 

DE – «время не ждёт» — лондонский Сити призвали раскошелиться на космические нужды Великобритании

15.03.2021, 2:24, Новости дня
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Президент UKSpace Уилл Уайтхорн призвал к созданию инвестиционного фонда для привлечения частных средств на нужды британской космической отрасли, пишет Daily Express. В частности, Уайтхорн уверен, что британское правительство должно работать совместно с лондонским Сити над инвестициями в становление Великобритании в качестве космической державы.


Reuters

Глава торговой организации, представляющей космическую промышленность Великобритании, UKSpace Уилл Уайтхорн призвал лондонский Сити резко увеличить инвестиции в британскую космическую промышленность, чтобы помочь Великобритании совершить «новую промышленную революцию», пишет Daily Express.  

В последние годы британское правительство предприняло целый ряд мер для обеспечения будущего Великобритании в качестве космической державы. Так, в ноябре прошлого года премьер-министр Борис Джонсон объявил о том, что в стране будет создано космическое командование, способное запустить первую ракету в 2022 году.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет британский космический сектор ждёт значительный рост. В частности, к запускам будут готовы первые в Великобритании космодромы в Корнуолле и Глазго. При этом площадки, которые на данный момент предполагается использовать для запуска малых спутников, в конечном итоге могут быть использованы для запуска людей в космос.

Уайтхорн подобные шаги одобрил, однако призвал Джонсона работать с частным сектором, чтобы привлечь инвестиции. Так, при помощи данных мер правительство намерено добиться того, чтобы к 2030 году Великобритания контролировала 10% мирового космического рынка. Тем не менее, как отмечает Уайтхорн в интервью изданию, для этого стране необходимо больше средств, чем может предложить правительство.

«Время не ждёт. Пока мы обсуждаем национальную космическую политику, другие страны вырываются вперёд», — приводит Daily Express слова главы UKSpace.

В частности, эксперт призвал к созданию нового инвестиционного фонда на Лондонской фондовой бирже, средства в который инвестировались бы из частного сектора.

«На Уолл-стрит компании собрали миллиарды, а в Великобритании пока ничего не случилось, и это должно измениться! — заявил Уайтхорн. — Космос — ключ к будущему мира, ключ к борьбе с изменением климата и может стать ключом к нашему будущему процветанию».



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