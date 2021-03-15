Пока мы боремся с рептилоидами, они строят высотки – американский комик объяснил, почему США проиграли Китаю

15.03.2021, 2:24, Новости дня

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«Мы не проигрываем Китаю. Мы уже проиграли», — приводит The Hill слова американского комика и ведущего вечернего шоу Билла Мара. По его мнению, во многом это обуславливается тем, что пока американцы соревнуются в политкорректности и думают о том, как половчее дать отпор рептилоидам, Китай делает акцент на саморазвитии, в рекордные сроки возводя небоскрёбы и мосты.



Reuters

Комик и ведущий вечернего шоу Билл Мар заявил, что Соединённые Штаты «проиграли» Китаю в «битве за XXI век». В ходе программы «Реальное время с Биллом Маром» он отметил, что Китай захватывает господствующие позиции на мировой арене, в то время как американцы ломают копья, споря о «культурных войнах», пишет The Hill.

«Знаете, кому всё равно, что в книге доктора Сьюза есть стереотипный китаец? Китаю. Все 1,4 миллиарда китайцев на крадущегося тигра болт клали», — сообщил Мар, имея в виду полемику вокруг нескольких книг американского мультипликатора, тираж которых был отозван из-за опасений, что в них содержится расистский подтекст.

«Они, во всяком случае, народ совсем не дурачливый. Они серьёзные, как тюремная драка», — констатировал комик.

Хотя американский ведущий и раскритиковал Пекин за конфликт вокруг автономии Гонконга и притеснения мусульман-уйгуров, он отметил, что Китай способен как стремительно развиваться, так и решать насущные проблемы, в то время как США погрязли в партийных склоках.

«У нас на национальном уровне с 2009 года каждая неделя объявляется неделей инфраструктуры, но мы никогда так ничего и не делаем, — заявил Мар. — Полстраны бесконечно соревнуется в политкорректности, судача о том, есть ли у мистера Картофельная Голова мужские причиндалы, а другая половина думает об отпоре рептилоидам, потому что они едят младенцев».

Что же касается мистера Картофельная Голова, то комик, как напоминает The Hill, имел в виду дискуссию, которая разгорелась в интернете после заявления производителя игрушек Hasbro о том, что компания может изменить это имя на более гендерно-нейтральное.

Мар также сравнил Китай и США в плане умения быстро развивать инфраструктуру, напомнив, что у Америки на строительство туннеля в Бостоне, известного в народе как «Большая траншея», ушло 16 лет.

«Китай однажды построил 57-этажный небоскрёб за 19 дней. Они разрушили и перестроили мост Саньюань в Пекине за 43 часа, — провёл параллели комик. — Пока мы втыкаем в сериалы, они втыкают высотки».

При этом комик высоко оценил успехи Китая по борьбе с пандемией коронавируса, напомнив, что тот всего за 10 дней построил огромный карантинный центр, который затем почти что не пришлось использовать.

«Они вновь начали закатывать вечеринки в бассейне, в то время как мы сидели по домам, ища в даркнете спекулянтов, у которых можно было разжиться туалетной бумагой», — пошутил Мар.

«Мы не проигрываем Китаю. Мы уже проиграли, — подытожил он. — Просто это ещё не до всех дошло».