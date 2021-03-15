Frankfurter Allgemeine – цифровая картина ушла с молотка за $70 миллионов

15.03.2021, 2:24, Новости дня

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Цифровой коллаж американского художника Майка Винкельманна ушёл с молотка за $70 млн, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это первый случай, когда в большом аукционном доме продалось нематериальное произведение. Это событие сделало Винкельманна одним из самых дорогих живых художников. Сам же он воодушевлён, что те, кто работает в цифре, получили признание.

Это цифровое произведение искусства было продано приблизительно за $70 млн. в аукционном доме Christie’s. Это первое нематериальное произведение, которое ушло с молотка в большом аукционном доме.

МАЙК ВИНКЕЛЬМАНН, американский художник: Аааа… я даже не… это… да.

Так отреагировал на это американский художник Майк Винкельманн, так же известный под псевдонимом Beeple. В видеоконференции приняли участие более 22 миллионов человек. После того как была озвучена начальная цена в 100$ поступило 353 предложения. В Christie’s сообщили, что это продажа сделала Винкельманна одним из самых дорогих живых художников.

МАЙК ВИНКЕЛЬМАНН: Я с трудом представляю себе эту сумму. С ума сойти можно.

Картина под названием Everydays: The First 5000 Days (Каждый день: Первые пять тысяч дней. — ИноТВ) — это коллаж из 5000 картин, которые он писал по одной в день в течение 13 лет. В них затрагивались темы, которые были ему важны на тот момент. Сам коллаж, который, по сути, представляет из себя просто файл, относится к категории NFT, то есть невзаимозаменяемых токенов. Этот сертификат подлинности используется там, где виртуальные товары продают и коллекционируют как предметы.

Токены уникальны и их нельзя размножить, так что можно иметь эксклюзивное право на обладание этими цифровыми произведениями.

МАЙК ВИНКЕЛЬМАНН: Цифровые художники создают сайты, приложения, телевизионные шоу, персонажей в фильмах, научной-фантастике типа Marvel. Они оказывают огромное влияние на визуальный язык нашего мира. И то, что теперь к ним относятся как к настоящим художникам, меня воодушевляет.

Каждый раз, когда картина будет менять своего хозяина, Винкельманн будет получать 10% от суммы продажи, то есть при нынешней цене речь идёт о $7 млн.

Дата выхода в эфир 12 марта 2021 года.