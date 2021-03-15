Стало известно, как глобальное потепление влияет на состояние рек
15.03.2021, 2:22,
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Новое глобальное исследование состояния рек провела международная группа ученых. В процессе были проанализированы показания датчиков, полученные с начала 70-х годов прошлого века.
Как пояснили специалисты, всего информация была собрана с расставленных в разных уголках мира 7250 датчиков. В результате удалось собрать пазлы воедино и получить наиболее полную картину влияния глобального потепления на состояния рек на разных континентах Земли.
В общем, исследование позволило убедиться в ранее сделанных выводах, говорят ученые. Однако его ценность состоит в том, что представители науки получили самую подробную базу данных, благодаря которым картина проясняется не только в целом, но и в отдельных регионах планеты.
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