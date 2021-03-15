К концу столетия зима в РФ будет длиться всего 2 месяца

15.03.2021, 2:22, Новости дня

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Ученые говорят о том, что лето в РФ станет намного длиннее, а зима короче. До 2100 года продолжительность самого теплого сезона в году в среднем на территории РФ будет составлять 6 месяцев. А зима сократится до двух месяцев, утверждают климатологи.

По словам экспертов, тенденция к сокращению продолжительности зимы в Северном полушарии наблюдается, начиная с 50-х годов прошлого столетия. В данном случае лето определяется как период максимально высоких температур (верхние 25%), а зима – как самых низких (нижние 25%).

С 1952 по 2011 год в РФ зима сократилась с 76 до 73 дней, а лето продолжается 95 дней вместо 78, как было в середине прошлого столетия. Весна и осень также стали короче на несколько дней.