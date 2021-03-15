В РФ создали новую вакцину от оспы

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15.03.2021, 2:02, Новости дня
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует в 2021 году зарегистрировать проходящую клинические испытания новую вакцину от оспы, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в исследованиях участвуют 334 добровольца в возрасте от 18 до 60 лет. «Регистрацию вакцины на основании полученных результатов планируется осуществить в 2021 году», – приводит текст сообщения пресс-службе ведомства ТАСС.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в новой разработке «с помощью генной инженерии были «выключены» шесть опасных генов», что делает ее безопаснее существующих вакцин, которыми нельзя прививать людей с ослабленным иммунитетом. При этом новая вакцина «имеет оптимальную генетическую композицию для формирования иммунного ответа», подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в феврале представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович отметила, что РФ имеет огромный опыт производства вакцин. При этом она напомнила о советских вакцинах против натуральной оспы, полиомиелита, вакцине против желтой лихорадки, которая имеет сертификат ВОЗ

В октябре 2012 года врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, занимавший в то время должность главного государственного санитарного врача России, допустил вероятность возвращения оспы, подчеркнув, что «прививаться надо всем».

Натуральная оспа – единственная инфекция, которую удалось победить на всей планете благодаря глобальной программе вакцинации. Последний случай заболевания человека был зафиксирован в 1977 году в Сомали, официально о победе над болезнью объявили в 1980 году. Сейчас право хранить вирус и исследовать его имеют только российский центр «Вектор» и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (Атланта, штат Джорджия).



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