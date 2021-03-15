 

Полупроводниковые метки усложняют реализацию подделок

15.03.2021, 1:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские ученые предлагают ставить на товары специальные полупроводниковые метки, которые помогут бороться с подделками. В данном случае, речь идет об уникальных рисунках, которые нанесены при помощи ионов редкоземельного металла – эрбия.

Каждое изображение может нести наиболее полную информацию о происхождении того или иного товара. Это шифр, который легко считывается электронными устройствами. Однако подделать его или считать, не имея прав доступа, практически невозможно.

Данное решение считается высокоэффективным. Однако специалисты все же скептически относятся к тем, кто говорит, что оно поможет раз и навсегда правиться с фальсификаторами товаров. Подобные защитные средства могут работать только определенное время, пока четный рынок не научится с ними справляться.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / В школах анонсировано появление связанной с воспитанием новой должности

21.08 / В Белоруссии предупредили о риске девальвации национальной валюты

09.07 / Кремль подтвердил актуальность темы союзного договора РФ и Белоруссии

25.09 / В Совфеде решили инициировать санкции против сенаторов США

20.01 / В центре Мадрида произошел взрыв. Разрушено пять из семи этажей здания

23.08 / “Состояние оценивается как тяжелое”. Пресс-секретарь подтвердила, что Тимошенко больна COVID-19

22.02 / Охлобыстин заявил, что не будет участвовать в выборах в ГД из-за запрета церкви

28.11 / В поездах пассажирам снова будут продавать чай и кофе – “Укрзалізниця”

10.08 / СЖР потребовал освободить задержанных в Минске журналистов

20.12 / Федерация регби РФ заявила о намерении обжаловать решение CAS

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска