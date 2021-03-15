Полупроводниковые метки усложняют реализацию подделок

15.03.2021, 1:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские ученые предлагают ставить на товары специальные полупроводниковые метки, которые помогут бороться с подделками. В данном случае, речь идет об уникальных рисунках, которые нанесены при помощи ионов редкоземельного металла – эрбия.

Каждое изображение может нести наиболее полную информацию о происхождении того или иного товара. Это шифр, который легко считывается электронными устройствами. Однако подделать его или считать, не имея прав доступа, практически невозможно.

Данное решение считается высокоэффективным. Однако специалисты все же скептически относятся к тем, кто говорит, что оно поможет раз и навсегда правиться с фальсификаторами товаров. Подобные защитные средства могут работать только определенное время, пока четный рынок не научится с ними справляться.