В РФ исследуют состояние памятника архитектуры, построенного на вечной мерзлоте

15.03.2021, 1:32, Новости дня

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Ряд российских научных учреждений объединили свои усилия в исследовании состояния историко-архитектурного комплекса «Обдорский острог». Он построен на вечной мерзлоте на территории Ямала. Однако в процессе глобального потепления комплекс может пострадать.

Как сообщают компетентные источники, специалисты еще в прошлом году пробурили скважины глубиной до нескольких десятков метров, чтобы определить динамику изменения температуры грунта и установить степень риска для сооружений, которые могут потерять устойчивую опору.

В результате исследований будут разработаны эффективные меры по защите историко-архитектурного комплекса. Напомним, что данный комплекс основан в 1593 году казаками как крепость на новых землях.