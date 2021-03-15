Президент Азербайджана заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе “остался в истории”

15.03.2021, 1:28, Новости дня

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Конфликт в Нагорном Карабахе завершился, заявил 14 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Баку с председателем ОБСЕ Анн Линде. Главу государства цитирует его пресс-служба.

“ОБСЕ – организация, напрямую привлеченная к разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, теперь конфликт остался в истории, и мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы обсудили с вами наши мысли о том, как строить будущую работу. Думаю, что последние четыре месяца после войны уже демонстрируют волю обеих сторон закрыть страницу и направить внимание на будущее. Это очень важно”, – сказал президент.

По его словам, Азербайджан уже начал “восстановление освобожденных от оккупации территорий” и приступил “к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном”.

“Уже состоялось несколько этапов переговоров на различных уровнях. Думаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны и оставить ее в истории. Потому что открытие коммуникаций будет на пользу всем странам региона, придав новую динамику региональному сотрудничеству, создаст новые возможности. Это может привести к потенциальному сотрудничеству во многих других сферах”, – объяснил Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан выполнил свою задачу.

“Мы освободили территории, выполнили резолюции Совета Безопасности ООН и решения ОБСЕ. Таким образом, сейчас мы должны сосредоточить внимание на будущем”, – считает Алиев.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.

По данным минобороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.

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