 

Переговоры о коалиции “Слуги народа” и “Батьківщини” продолжаются – нардеп Волынец

15.03.2021, 1:28, Новости дня
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Переговоры об объединении фракций “Слуга народа” и “Батьківщина” в парламенте продолжаются. Об этом в эфире канала “Украина 24” заявил депутат из “Батьківщини” Михаил Волынец.

“Переговоры ведутся еще с прошлого года. [Лидер “Батьківщини” Юлия] Тимошенко информировала нас в третьей декаде декабря о том, что переговоры она ведет с президентом [Владимиром Зеленским]. Также поднимался вопрос о том, что часть депутатов из нашей команды, наиболее достойные, могли бы стать министрами для того, чтобы взять ответственность коалиции за состояние дел в стране. Допускаю, что лидер не все может сейчас доносить до общественности”, – сказал он.

Вначале февраля этого года глава фракции большинства “Слуга народа” Давид Арахамия заявлял, что не исключает возможности создания коалиции с “Батьківщиною” в Верховной Раде.

Сама Тимошенко на брифинге 1 февраля в Верховной Раде тоже говорила о возможности объединения с другими политическими силами.

“Я считаю, что сейчас должны собраться все национальные силы без исключения и объединиться для того, чтобы Украину вернуть на путь развития, возрождения, становления. […] Вот вокруг этого нужно объединяться. Если такое объединение президент инициирует, тотальное, всеобъемлющее объединение, ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом принимать участие”, – сказала она, брифинг транслировался на канале Тимошенко в YouTube. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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