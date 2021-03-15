Напряжение в Сети

15.03.2021, 0:46, Разное

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Слесарь-сантехник из Колпино, почти не владеющий интернетом, сам того не ведая, стал злоумышленником во Всемирной паутине.

Претензию в пять млн рублей предъявили петербургскому рабочему за создание сайта, зарегистрированного на его имя. Инвестиционная компания, требующая солидную компенсацию, считает, что сантехник опорочил ее деловую репутацию и нарушил исключительные права на товарный знак.

Всего минут десять мы разговариваем с Владимиром Стукаловым, а к нему уже трижды заглянули за советом коллеги по работе. В его мастерской, где тьма-тьмущая загадочных приспособлений, идеальный порядок. Хозяин за считаные секунды находит любую необходимую деталь. Владимир Стукалов — высококвалифицированный слесарь-сантехник, уже 10 лет работает на предприятии, обслуживающем консульские учреждения и иностранные представительства в Петербурге. Любая поломка любой сантехники — увлекательная и решаемая задачка для Стукалова.

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Но есть сферы, выход в которые для него — как путешествие в чужую страну. Одна из этих сфер — информационные технологии.

— Максимум, что я делаю в Интернете, — слушаю музыку, — говорит Владимир. — Никаких страничек ни в каких соцсетях у меня нет и никогда не было. Единственное — я завел электронную почту, когда купил новый телефон. А до этого знать не знал, что это такое. Мне почта даже по работе не нужна. Пользоваться ею начал около года назад, и то только потому, что мама шлет письма иногда. Когда я узнал, что являюсь владельцем сайта, да еще и не какого-нибудь бестолкового, а публикующего скандальную информацию о крупной инвестиционной компании, то обалдел. Недавно глухонемого обвиняли в том, что он громко выкрикивал лозунги, — вот нечто из этой же серии и я испытал.

Год назад через отдел кадров на предприятии, где работает Стукалов, его разыскали представители инвестиционной компании «Финансовая группа QBF». Рабочему вручили многостраничное официальное письмо, в котором сообщалось о каких-то малопонятных ему вещах: домены, хостинги, провайдеры, правообладатели, средства индивидуализации… Слесарю по обслуживанию систем отопления, никогда не имевшему никакого отношения ни к IT-технологиям, ни к ценным бумагам, сначала все это показалось ошибкой. Однако фигурирующие в документе персональные данные Владимира (ФИО, дата рождения, паспортные данные, прописка, контакты) были указаны верно.

Владимир показывает официальное письмо от QBF. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Стукалов обратился за помощью к юристам. Те, изучив ситуацию, ему разъяснили: кто-то, заполучив персональные данные Владимира и используя их, зарегистрировал доменное имя. Затем создал сайт, на котором размещались тексты о неблаговидных действиях инвестиционной компании QBF: об обмане инвесторов, о финансовых манипуляциях, мошеннических схемах и т.д. В дизайне интернет-ресурса использовался зарегистрированный товарный знак фирмы QBF, маркированный красным штампом «ОБМАН». Адрес сайта состоял из трех букв, входящих в название инвестиционной компании, и добавленного к ним слова obman.

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Претензии по поводу негативного освещения своей деятельности и предъявили Стукалову представители QBF. Они потребовали у сантехника «немедленно закрыть сайт».

— Но юристы убедили меня, что делать этого ни в коем случае нельзя, — продолжает Владимир. — Поскольку если я закрываю сайт, то это, пусть и косвенно, но может свидетельствовать о том, что я его и открывал.

Стукалов отказался и обратился с заявлением в полицию. А QBF — с иском в Смольнинский районный суд.

— Я просил разобраться: как без моего ведома были получены и использованы в корыстных целях мои личные данные? Просил найти виновных и привлечь их к ответственности.

В свою очередь, компания QBF в своем иске потребовала заблокировать сайт, зарегистрированный на Стукалова, а с него самого взыскать в качестве компенсации пять млн рублей: три миллиона — за использование в доменном имени трех букв (товарный знак фирмы), еще два миллиона — за репутационные потери.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

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Суд принял иск к рассмотрению, а полиция ничего не предприняла, перенаправив заявление в Роскомнадзор.

Тот спустя некоторое время ответил слесарю: «Так как отсутствуют сведения о лицах, допустивших нарушение (использование персональных данных. — Ред.), и доказательства, подтверждающие это нарушение, то нет и состава административного правонарушения. Полномочиями же по розыску неустановленных лиц Роскомнадзор не наделен».

С обеими отписками Стукалов подался в прокуратуру. Но и она не увидела «оснований для прокурорского реагирования». Окончательно отчаявшись, в начале марта Владимир написал о своих мытарствах петербургскому омбудсмену.

По стечению обстоятельств в тех же числах Смольнинский районный суд вынес решение по иску QBF, полностью отказав истцу в удовлетворении требований. Стороны еще не получили на руки судебное решение, поэтому его мотивировочная часть неизвестна. Однако уже в зале суда юристы компании заявили о намерении обжаловать вердикт. Подробнее комментировать свою позицию по этому делу в московском офисе QBF отказались.

«Новая» также направила запросы в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и городскую прокуратуру, но ответы пока не получила.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Фаустова, юрист аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге:

— Обращение Владимира Стукалова — необычное. Мы попытались разобраться, к чьей компетенции относятся подобные нарушения прав граждан.

Формально, с юридической точки зрения, действия неустановленного лица, воспользовавшегося персональными данными Владимира, не имеют состава уголовного преступления, поскольку материальный ущерб Стукалову не причинен. По статье 159 УК РФ «Мошенничество» эти действия не могут быть квалифицированы. Незаконное использование персональных данных может подпадать под статью 13.11 КоАП РФ. Однако срок давности по ней — три месяца, и в случае со Стукаловым он уже истек.

В Роскомнадзоре справедливо отметили, что из-за отсутствия сведений о лицах, допустивших нарушение прав, нет и возможности зафиксировать административное правонарушение. А розыском Роскомнадзор не занимается. Если бы сотрудникам Роскомнадзора были предоставлены конкретные данные лица, нарушившего права Стукалова, то РКН мог бы предпринять какие-то действия. На мой взгляд, розыском нарушителей должна заниматься полиция. Но ситуация очень сложная: пока материальный ущерб Владимиру не причинен, правоохранительные органы не готовы браться за дело.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска к Стукалову. Если суд апелляционной инстанции оставит это решение в силе, то в деле будет поставлена точка. Роскомнадзор сайт, зарегистрированный на имя Владимира Стукалова, уже заблокировал. Хотя воспользоваться его персональными данными тот, у кого они есть, может еще сколько угодно раз.

Нина Петлянова

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