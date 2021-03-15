The Washington Post назвало причину задержки с разговором между Зеленским и Байденом
15.03.2021, 0:38,
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Администрация президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, ожидая от него больших усилий в борьбе с коррупцией и прогресса в ряде реформ. Об этом говорится в редакционном материале The Washington Post от 13 марта.
Как отмечают авторы статьи, новая администрация США пытается побудить Зеленского “бороться с повальной коррупцией в его собственной стране, что жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения ее хрупкой независимости от России”.
Журналисты напомнили, что в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен “подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ”.
Кроме того, The Washington Post подчеркивает, что на прошлой неделе администрация США ввела санкции в отношении бизнесмена Игоря Коломойского, таким образом, “посылая недвусмысленный месседж относительно своих ожиданий”.
Вспомнили журналисты издания и о недавних санкциях Украины против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и связанных с ним телеканалов, а также об уголовных делах против топ-менеджеров “ПриватБанка”.
Тем не менее в The Washington Post считают, что Зеленский должен продемонстрировать еще большую приверженность “в борьбе с олигархами”, настаивать на судебной реформе, восстановить независимость центрального банка и исключить любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро. Также журналисты отмечают, что украинский президент должен поддержать уголовные дела против Коломойского.
Байден вступил в должность президента 20 января. Свой первый телефонный разговор на этой должности он провел с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Через неделю после вступления в должность он также провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
С украинским лидером Байден после инаугурации ни разу не говорил, но уже неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с Путиным и на Мюнхенской конференции.
23 февраля Кулеба заявил, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским уже готовится.
3 марта Зеленский опроверг предположения журналистов, что отсутствие личного контакта с Байденом связано с напряжением в отношениях между двумя странами.
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