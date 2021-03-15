С начала военной операции РФ в Сирии погибли не менее 120 россиян – СМИ

15.03.2021, 0:38, Новости дня

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С начала военной операции РФ в Сирии в этой арабской стране погибли не менее 120 российских военных. Об этом 15 марта сообщило российское агентство РБК.

Журналисты опубликовали список погибших, чьи фамилии известны. Агентство отметило, что сирийские власти и представители минобороны РФ не всегда называют их имена.

Самым первым известным погибшим РБК назвало контрактника Вадима Костенко, который, по официальной версии, 24 октября 2015 года покончил с собой на авиабазе Хмеймим из-за проблем в личных отношениях.

Последний случай произошел 18 августа 2020 года, когда на пути российской колонны сработало взрывное устройство. Тогда погиб генерал-майор Вячеслав Гладких, позже скончался пострадавший при взрыве сержант Михаил Мильшин.

Среди случаев гибели есть и нападения на колонны, и установленное взрывное устройство, и сбитые военные самолеты российской авиации, и разного рода несчастные случаи с техникой.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Россия выступает в сирийском конфликте на стороне правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом с 2015 года. Россия поставляет оружие правительственным войскам и поддерживает их ударами с воздуха. Кремль утверждает, что Россия в Сирии воюет с “Исламским государством” и другими террористическими исламистскими группировками.

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