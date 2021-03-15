 

Премьер Франции оценил перспективы летних отпусков граждан

15.03.2021, 0:22, Новости дня
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Премьер-министр Франции Жан Кастекс в интервью журналисту Самюэлю Этьену на стриминговом сервисе Twitch выразил надежду на то, что летом жители республики смогут куда-нибудь поехать в отпуск.

Отвечая на вопрос от одного из пользователей сервиса о том, можно ли будет поехать куда-нибудь летом в отпуск, премьер-министр Франции сказал: «Я надеюсь на это», передает ТАСС.

При этом Кастекс признал, что «это будет не совсем нормальный отпуск», не уточнив информацию об ограничениях. «У нас есть вакцина. Мы сможем частично вернуться к нормальной жизни», – выступил с утверждением политик.

Накануне мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал медицинские власти Франции разрешить региону приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В феврале Эстрози пожаловался на катастрофическую ситуацию с коронавирусом в департаменте Приморские Альпы на юге Франции.



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