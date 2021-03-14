 

Дмитрий Быков. Караульная баллада

14.03.2021, 23:56, Разное
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Мне кажется, сегодня мной разыскан сквозной мотив истории российской.

Представь себе коллизию, Муратов:
Весь съезд объединенных демократов,
Элита реформаторов страны,
Буяны, либерасты, забияки
Рассажены попарно в автозаки
И в обезьянники развезены.
Увы! По отделениям упрятав
Толпу муниципальных депутатов,
Наш лидер новизной не поблистал.
Мне кажется, сегодня мной разыскан
Сквозной мотив истории российской,
И это фраза «Караул устал».

Так некогда Овсеенко-Антонов
От имени восставших миллионов,
Присвоивших вокзалы, банк и связь,
Сказал идеалистам и разиням,
Которые тогда сидели в Зимнем:
«Которые тут временные? Слазь!»
И Железняк, любимец красной прессы,
Который вместо города Одессы
Попал в Херсон и встал на пьедестал,
В историю вошел отнюдь не этим,
А тем, что депутатам, точно детям,
Заметил мягко: «Караул устал».

ОТ РЕДАКЦИИ

Между апатией и подпольем

Полиция разгромила «Объединенных демократов»: явка с повинной

Манера арестовывать собранья,
Дерзнувшие прикладывать старанья
К законной смене правящих элит,
Давно привычна нам, гипербореям.
Закон бессилен, как пред Бармалеем
Неэффективен доктор Айболит.
В душе уже боюсь, что это дело
Обоим фигурантам надоело:
Устали перст прикладывать к устам,
Устали ждать, витийствовать и плакать,
Сажать, сидеть, обыскивать и прятать;
Борец устал, и караул устал.

О, скудный мир дубинок и орясин,
Где всякий гомо сапиенс опасен,
А все права имеет троглодит!
Осина апельсинов не рожает.
И кто сажает — знает: зря сажает,
И кто сидит — уверен: зря сидит.
И сам Господь — в особенности в марте,
Когда, глядишь, весна уже на старте,
Но не прорвется к нашенским местам —
Глядит на этот пояс бело-черный,
На этот снег всесильный, обреченный,
И горько шепчет:

— Караул!
Устал.

Дмитрий Быков

Источник: Новая газета



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