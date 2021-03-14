Дмитрий Быков. Караульная баллада

14.03.2021, 23:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мне кажется, сегодня мной разыскан сквозной мотив истории российской.

Представь себе коллизию, Муратов:

Весь съезд объединенных демократов,

Элита реформаторов страны,

Буяны, либерасты, забияки

Рассажены попарно в автозаки

И в обезьянники развезены.

Увы! По отделениям упрятав

Толпу муниципальных депутатов,

Наш лидер новизной не поблистал.

Мне кажется, сегодня мной разыскан

Сквозной мотив истории российской,

И это фраза «Караул устал».

Так некогда Овсеенко-Антонов

От имени восставших миллионов,

Присвоивших вокзалы, банк и связь,

Сказал идеалистам и разиням,

Которые тогда сидели в Зимнем:

«Которые тут временные? Слазь!»

И Железняк, любимец красной прессы,

Который вместо города Одессы

Попал в Херсон и встал на пьедестал,

В историю вошел отнюдь не этим,

А тем, что депутатам, точно детям,

Заметил мягко: «Караул устал».

ОТ РЕДАКЦИИ

Между апатией и подпольем

Полиция разгромила «Объединенных демократов»: явка с повинной

Манера арестовывать собранья,

Дерзнувшие прикладывать старанья

К законной смене правящих элит,

Давно привычна нам, гипербореям.

Закон бессилен, как пред Бармалеем

Неэффективен доктор Айболит.

В душе уже боюсь, что это дело

Обоим фигурантам надоело:

Устали перст прикладывать к устам,

Устали ждать, витийствовать и плакать,

Сажать, сидеть, обыскивать и прятать;

Борец устал, и караул устал.

О, скудный мир дубинок и орясин,

Где всякий гомо сапиенс опасен,

А все права имеет троглодит!

Осина апельсинов не рожает.

И кто сажает — знает: зря сажает,

И кто сидит — уверен: зря сидит.

И сам Господь — в особенности в марте,

Когда, глядишь, весна уже на старте,

Но не прорвется к нашенским местам —

Глядит на этот пояс бело-черный,

На этот снег всесильный, обреченный,

И горько шепчет:

— Караул!

Устал.

Дмитрий Быков

—