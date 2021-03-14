“Междусобойчики ни к чему”. Климкин прокомментировал идею Зеленского об отдельных встречах в нормандском формате

14.03.2021, 23:48, Новости дня

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Идея президента Украины Владимира Зеленского встретиться с каждым лидером стран “Нормандской четверки” по отдельности, если не будет встречи в нормандском формате, для Украины не очень хорошая.

Такое мнение выразил 13 марта в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Идея встречи с [президентом РФ Владимиром] Путиным без наших друзей точно сделает Украину и наши позиции слабее. Если мы действительно идем в ЕС и НАТО, то с ними вместе нужно бороться и побеждать – междусобойчики здесь ни к чему”, – написал дипломат.

Он также скептически отнесся к прямому вовлечению в нормандский формат представителей США.

“Это не нужно ни США, ни, соответственно, нам, ведь будет сковывать их инициативу и маневр, ни Германии и Франции, которые хотят сохранить нормандский формат, ни тем более России. Кстати, еще не известно, кто будет способен взять на себя лидерство в нормандской формате после выборов в Германии и Франции”, – объяснил Климкин.

По его словам, Украина “быстро теряет влияние на ситуацию на Донбассе” и украинские санкции в отношении нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука “явно не основная причина, если причина вообще”.

“Путин начинает активно торговаться с администрацией Байдена, и Донбасс для него – разменная монета или лучше разменная карта в геополитическом пасьянсе. Сколько бы мы не предлагали мирных планов – А, Б или еще разные буквы, – Путину это сейчас не нужно. А вот на масштабную эскалацию он пойти может, причем сразу внутри и снаружи, поскольку понимает, что сейчас ему “нечего терять”, – считает Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/videos/901261310663929/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявлял, что “похвастаться нечем”.

Проведение видеоконференции советников лидеров стран “Нормандской четверки” по урегулированию конфликта на Донбассе 10 марта анонсировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Днем ранее он говорил о наличии конкретного плана мирного завершения войны на Донбассе, предложенный Францией и Германией и доработанный Украиной. В министерстве иностранных дел РФ ответили, что “первый раз слышат” о документе.

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