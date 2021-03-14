Шмыгаль назвал автотрассу, которую первой в Украине намерены построить в рамках концессии

14.03.2021, 23:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украина хочет изменить ситуацию со строительством на своей территории автотрасс. Об этом 14 марта сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“За 30 лет в Украине не было построено ни одного автобана. Мы намерены это исправить. На этой неделе “Укравтодор” подписал меморандум, который позволит госагентству в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для реализации первого в Украине концессионного автобана. Речь идет о строительстве дороги Краковец – Броды – Ровно”, – написал он.

Глава правительства отметил, что вместе с участком северного обхода Львова, процесс строительства которого собираются запустить в 2021 году, эти объекты образуют “современный транспортный коридор с Евросоюзом”.

“Это лишь один из многих проектов, которые мы планируем реализовывать в рамках государственно-частного партнерства. Ведь этот механизм позволяет активнее привлекать инвестиции в развитие современной и качественной инфраструктуры в Украине”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/285349279698949

Краковец – поселок во Львовской области, находящийся рядом с украино-польской границей.

В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что есть шанс за четыре-пять лет построить все инфраструктурные узлы, а всего в 2020 году в стране было построено и отремонтировано 4000 км дорог государственного значения.

В феврале 2021 года глава государства отметил, что в текущем году украинские власти собираются построить 4,5 тыс. километров дорог государственного значения и 2 тыс. – местного.

—