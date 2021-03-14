Ученые из США выяснили, кому жесткий секс нравится больше всего

14.03.2021, 23:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Учёные из Индианского университета в США выяснили, кому жёсткий секс нравится больше всего. Исследование проводилось исключительно среди разных групп населения на территории страны.

В эксперименте принимали участие 5 тыс. студентов, которых попросили описать свою половую жизнь и выделить то, что им нравилось. Также респонденты должны были дать определение жёсткому сексу и написать своё отношение к нему. Оказалось, что подавляющее большинство практикует грубость в постели и получает от этого неподдельное удовольствие. Как правило, больше всего он распространён среди бисексуальных пар. Гетеросексуальные мужчины реже остальных прибегали к давлению во время полового акта, а среди женщин этот показатель ещё ниже. Эксперты объяснили, что только 1,3% всех опрошенных отметили, что вообще не получают удовольствия от жёсткого секса. Это свидетельствует о том, что почти каждый, кто хотя бы раз практиковал умеренную грубость со своим сексуальным партнёром, остался доволен результатом.

Несмотря на имеющиеся выводы, учёные поспешили внести ясность в само понимание жёсткого секса. Они объяснили, что мало кто из респондентов сходился во мнении относительно дозволенных вещей для грубости в постели. Одни считали таковыми простые шлепки или кидания на кровать, а другие подобные действия относили к обычному сексу, а жёсткий в их понимании включал удары, удушение, укусы и царапание ногтями. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендовали говорить со своим партнёром перед тем, как переходить от обычной интимной близости к грубой. В частности, следует сначала узнать, что именно человек считает допустимым, а что для него неприемлемо.

Источник: www.gazeta.ru