 

Евросоюзу предрекли раскол из-за коронавируса

14.03.2021, 23:32, Новости дня
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Журналист Лоран Эрбле опубликовал в журнале Le Figaro статью, в которой предрек Европейскому союзу Frexit – выход Франции из ЕС по аналогии с Brexit.

По словам автора, ситуация с коронавирусом показала, насколько просела европейская промышленность и экономика. Журналист в своей статье фактически обвиняет в этом руководство ЕС. Эрбле уверен, что именно руководство Евросоюза препятствует предоставлению преференций европейской торговле и не оказывает необходимой поддержки странам, являющимся членами ЕС. Об этом информирует РИА «Новости».

Специалист отметил, что США выделили почти 5 трлн долларов для помощи национальной экономике, в Европе же финансирование составило около 300 млрд евро. Он также напомнил, что в сложившихся обстоятельствах ЕС призывает страны сократить расходы на медицину и снизить зарплаты медикам, чтобы повысить их конкурентоспособность.

«ЕС настолько медленно ведет переговоры, что большинство европейских стран начинают закупать российскую и китайскую вакцины», – пишет автор. По мнению Эрбле, Brexit создал прецедент и показал, что это может быть выгоднее пребывания в Евросоюзе. По его словам, борьба Британии с коронавирусом оказалась куда более эффективней, чем стратегия ЕС.

По мнению журналиста, сторонники идеи о выходе Франции из Евросоюза получили новые аргументы в поддержку своей позиции, так как «ЕС – это лишь дополнительная бюрократическая структура, которая парализует и никогда не служит нашим интересам».

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel AM Sonntag выразил мнение, что стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в части заказа препаратов.

Напомним, 1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.



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