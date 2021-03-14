Врачи объяснили, можно ли вакцинироваться от COVID во время поста

14.03.2021, 23:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Люди, принявшие решение соблюдать Великий пост, могут сделать прививку от коронавируса, если будут придерживаться нестрогой диеты и продолжат получать необходимое количество белков, витаминов и минеральных веществ, рассказала врач-терапевт, диетолог высшей категории Екатерина Бурляева.

Великий пост – самый длительный и строгий в плане ограничений пост у православных христиан. В этом году он начнется 15 марта и продлится почти 50 дней, завершившись 1 мая Пасхой.

При этом перед строгим соблюдением требований поста с выраженным дефицитом тех или иных пищевых веществ, независимо от вакцинации, нужно проконсультироваться с врачом, отметила специалист. По ее словам, в случае невозможности совмещения правильнее сделать выбор в пользу вакцинации. Подобного мнения придерживается и врач-диетолог высшей категории Елена Чедия, передает ТАСС.

По ее словам, когда делают прививки, происходит очень большая нагрузка на белковый обмен. «Организм должен выработать антитела, а они белковой природы. Белка нужно достаточно много, чтобы образовались антитела», – отметила диетолог.

Также эксперты советуют отказаться от соблюдения поста в этом году тем, кто уже перенес коронавирус в средней и тяжелой формах.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ улучшается. А главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что страна выходит из второй волны коронавируса, о чем свидетельствуют статистические данные, постепенное снятие ограничений и отсутствие повторного локдауна.