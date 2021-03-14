 

Врачи объяснили, можно ли вакцинироваться от COVID во время поста

14.03.2021, 23:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Люди, принявшие решение соблюдать Великий пост, могут сделать прививку от коронавируса, если будут придерживаться нестрогой диеты и продолжат получать необходимое количество белков, витаминов и минеральных веществ, рассказала врач-терапевт, диетолог высшей категории Екатерина Бурляева.

Великий пост – самый длительный и строгий в плане ограничений пост у православных христиан. В этом году он начнется 15 марта и продлится почти 50 дней, завершившись 1 мая Пасхой.

При этом перед строгим соблюдением требований поста с выраженным дефицитом тех или иных пищевых веществ, независимо от вакцинации, нужно проконсультироваться с врачом, отметила специалист. По ее словам, в случае невозможности совмещения правильнее сделать выбор в пользу вакцинации. Подобного мнения придерживается и врач-диетолог высшей категории Елена Чедия, передает ТАСС.

По ее словам, когда делают прививки, происходит очень большая нагрузка на белковый обмен. «Организм должен выработать антитела, а они белковой природы. Белка нужно достаточно много, чтобы образовались антитела», – отметила диетолог.

Также эксперты советуют отказаться от соблюдения поста в этом году тем, кто уже перенес коронавирус в средней и тяжелой формах.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ улучшается. А главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что страна выходит из второй волны коронавируса, о чем свидетельствуют статистические данные, постепенное снятие ограничений и отсутствие повторного локдауна.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Похищенных нигерийских школьниц освободили

25.07 / Климкин захотел превратить Крым в «проблему для России»

19.08 / Глава Бундестага: Режиму в Беларуси пришел конец

01.09 / “Слуги народа” собирают голоса за исключение Лероса из фракции после критики Зеленского и Ермака

27.06 / В МИДе назвали вбросом американской разведки статью NYT об Афганистане

10.09 / Польша назвала возможное число лиц в санкционном списке ЕС против Белоруссии

31.12 / Геращенко: Может, в Уголовный кодекс внесли изменения – “никому убивать нельзя, а Микитасю – можно”?

16.11 / Президентом Молдовы избрали Санду – данные ЦИК

09.02 / “Может, уже поженитесь?” В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским

31.08 / Стрелковая ассоциация США выступила против Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска