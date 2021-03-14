В РФ выявили 10 тыс. новых случаев коронавируса

14.03.2021, 23:11, Новости дня

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За минувшие сутки в РФ выявлено 10 083 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 10 083 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1905, Санкт-Петербурге – 937, Московской области – 605. Всего в стране выявлено 4 390 608 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 995 129 человек, из них 9232 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 395 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 92 090 человек.

Накануне, 13 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9908. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 175.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.