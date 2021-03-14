Эксперт перечислил стереотипы о россиянах за границей

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14.03.2021, 23:11, Новости дня
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Историк и специалист по туризму Лоран Тиссо рассказал французскому изданию Le Figaro о стереотипах, связанных с разными национальностями путешественников.

Так, по его словам, в мире итальянцев считают бабниками, французов – плохо пахнущими, американцев – необразованными, британцев – пьяницами, китайцев и немцев – бескультурными, россиян – шумными, грубыми, невежливыми и даже асоциальными. Об этом информирует РИА «Новости».

Тиссо объяснил, что все стереотипы о русских связаны с определенными историическими аспектами: РФ была закрытой на протяжении долгого времени, а ее жители начали путешествовать по Европе и Западу после падения берлинской стены. Специалист добавил, что путешествия россиян были «с «реваншистским» настроем, стремлением наверстать упущенное время, консюмеризмом и высокомерием».

По его словам, иностранцы считают российских олигархов бизнесменами, которые не могут жить без шуб и дорогих часов. Также иностранцам не нравится русская прямолинейность, «если они чем-то недовольны, то об этом станет известно всем вокруг».

Ранее сообщалось, что блее половины россиян (70%) считают, что существует «русский характер», при этом (59%) полагают, что положительных черт в этом характере больше, показал опрос ВЦИОМ.

Из позитивных черт «русского характера» 32% респондентов назвали доброту, душевность и эмпатию, 23% – мужественность, упорство, стойкость и целеустремленность, 18% – терпимость и безотказность, 14% – взаимовыручку и товарищество, 13% – патриотизм и гордость, 11% – честность.



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