Партия Меркель показала худший результат на выборах в истории

14.03.2021, 23:11, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правящая партия Германии Христианско-демократический союз (ХДС) по итогам прошедших в воскресенье в двух федеральных землях выборов показала худший результат в этих регионах за всю историю.

Жители Рейнланд-Пфальца и Баден-Вюртемберга в воскресенье выбирали состав региональных парламентов. В первой земле ХДС, согласно данным экзитполов, получает 26%, что сразу на 5,8 п. п. меньше, чем было в 2016 году; во второй – христианские демократы теряют 4 п. п., набирая 23%. Меньше ни там, ни там консерваторы не набирали никогда, передает ТАСС.

Результаты выборов в течение ближайших часов будут уточняться, но уже понятно, что они станут сильным ударом по христианским демократам, даже если в Баден-Вюртемберге сторонникам ХДС удастся сохранить правящую коалицию вместе с «зелеными». В Рейнланд-Пфальце, который является оплотом социал-демократов уже три десятка лет, ХДС придется довольствоваться ролью крупнейшей партии оппозиции.

«Хотелось бы, чтобы результат был другим, – прокомментировал предварительные итоги голосования генсек ХДС Пауль Цимиак. – Мы видим, что среди населения растет недовольство из-за ситуации вокруг коронавируса и борьбы с ним».

Напомним, 23 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии. Позже глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер подтвердил, что в Германии началась третья волна пандемии коронавируса.

Напомним также, в январе премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет был избран лидером правящей партии Христианско-демократический союз. Он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ.