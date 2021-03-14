 

Великобритания зафиксировала самое низкое число смертей от COVID-19 с октября

14.03.2021, 23:00, Новости дня
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В Великобритании 14 марта зафиксировали самый низкий показатель смертности COVID-19 с октября – за сутки умерло 52 человека. Об этом сообщил канал Sky News, ссылаясь на данные минздрава страны.

Предыдущий самый низкий показатель смертности был зафиксирован в стране 12 октября прошлого года – тогда умерло 50 человек.

За последние сутки в Великобритании также уменьшилось число новых заболевших. Если 14 марта сообщалось о 4618 новых случаях COVID-19, то сутками ранее их было 5534.

Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 4,3 млн случаев болезни, 125,5 тыс. человек умерли, сообщает минздрав Великобритании.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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