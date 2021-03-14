Подозреваемый в убийстве семилетней жительницы Херсонской области пытался совершить суицид – глава Нацполиции

14.03.2021, 23:00, Новости дня

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Подозреваемый в убийстве семилетней жительницы села Счастливое Херсонской области Марии Борисовой пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил 14 марта в Facebook.

“Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недомужчину, чтобы он ответил за свои поступки”, – написал он.

Глава Нацполиции отметил, что “сразу было понятно” – преступление совершил и затем подбросил тело “кто-то из местных, потому что заброшенный недострой проверяли не раз”.

“В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи. После непрерывных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его “взять”, нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз”, – объяснил Клименко.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/129717395823241

Мария Борисова пропала вечером 7 марта, ее поиски продолжались до 11 марта, когда в недостроенном сарае в одном из домовладений нашли тело девочки. В полиции предположили, что ее задушили и изнасиловали.

Уголовное производство, которое изначально было открыто по факту исчезновения ребенка, позже переквалифицировали на п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

14 марта представитель Офиса генпрокурора Украины Юлия Усенко рассказала, что подозреваемому 52 года, его арестовали. По ее словам, на вероятного убийцу вышли через два дня после обнаружения тела девочки.

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