Белковский: Путин не может простить себе одной ошибки

14.03.2021, 23:00, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин жалеет, что досрочно освободил Михаила Ходорковского в 2013 году. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 13 марта в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

“Кремль не любит Михаила Ходорковского и [его] “Открытую Россию”. И когда мы задавались вопросом: почему эта нелюбовь? Неужели “Открытая Россия” так опасна для современной российской власти? Ведь она еще менее опасна объективно, чем [оппозиционер] Алексей Навальный. Ответ прост. Владимир Путин не может простить себе одной ошибки – что он таки досрочно освободил Михаила Ходорковского в декабре 2013 года”, – сказал он.

Политолог считает проявлением сентиментальности главы Кремля его решение отпустить Ходорковского.

“Аргумент, что Ходорковский должен поехать повидать умирающую от рака мать, для него действительно имел значение. Он не железный совсем, наш президент Российской Федерации. Но, конечно, он выпускал Ходорковского под Олимпиаду в Сочи. И не под Олимпиаду как таковую, а под грядущее примирение с Западом. Это было последним жестом души Владимира Путина в направлении Запада. Он грезил тем, что вот настанет февраль, 7 февраля Олимпиада откроется, 23-го она закроется, приедут Барак Обама, тогдашний президент США, и Ангела Меркель, тогдашний и нынешний федеральный канцлер Германии – вот тут пойдет уж музыка не та: у нас запляшут лес и горы”, – объяснил Белковский.

Он подчеркнул, что “все это обломилось”.

“Никто не приехал. А в день закрытия Олимпиады из Украины бежал президент Виктор Янукович, ознаменовав тем самым крушение любых попыток России вовлечь в свою орбиту Украину – братскую страну (хе-хе). Именно тогда началась аннексия Крыма, стремительная подготовка к войне в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и закрепление всей той системы, которая сегодня существуют в России как субъекте международных отношений. Собственно, тогда по большому счету и началась гибридная война, которую можно считать четвертой мировой войной, если третьей мировой войной была холодная”, – считает Белковский.

По его словам, свою ошибку – “не нужно было выпускать” – Путин не любит “более, чем Ходорковского, и поэтому, конечно, не может допустить какой бы то ни было развернутой деятельности “Открытой России” на территории этой самой России”.

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций “дочек” нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

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