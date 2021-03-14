Футуролог из России назвал ключевые угрозы человечеству после пандемии

14.03.2021, 22:56, Разное

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Футуролог из РФ Александр Кононов назвал ключевые угрозы всему человечеству после пандемии. Среди них не только биологические катастрофы, но и космические небесные тела и даже масштабные изменения климата.

Пандемия доказала человечеству, что оно практически бессильно перед масштабными катастрофами и член Российского философского общества РАН Александр Кононов не стал упускать из виду такую ситуацию. Он рассказал, что странам удалось эффективно противостоять вирусу только когда они объединили силы. Именно поэтому такая политика по объединению всех держав в единое общество, которое будет бороться со всеми угрозами, позволит человечеству выжить. При этом, к уничтожению людей не Земле даже после пандемии могут привести многие факторы. Самым основным футуролог назвал болезни мозга. Сейчас медики бессильны против множества генетических и старческих заболеваний, затрагивающих мозг. Необходимо внимательно изучить этот аспект и научиться заменять элементы головного мозга на искусственные.

Второй уровень затрагивает уже само тело человека. Учёным не удалось победить старость и это тоже играет важную роль в сохранении человечества как вида. Третья угроза объединяет все биологические катастрофы, включая вирусы и бактерии. Стихийные бедствия также могут уничтожить цивилизацию. Изменения климата игнорируются подавляющим большинством исследователей, что является грубой ошибкой. Социальная среда тоже не без изъянов и военные противостояния очень сильно влияют на демографию, приближая конец человечества. Самой же масштабной из всех является космическая сфера. Люди пока не могут препятствовать падению предполагаемого метеорита, а это приведёт к гибели всего живого на планете.

Источник: riafan.ru