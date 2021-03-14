В Госдуме предложили выступать на Олимпиаде под гимн СССР

14.03.2021, 22:22, Новости дня

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Депутат Госдумы Игорь Лебедев предложил использовать гимн СССР на Олимпийских играх в Токио и Пекине вместо композиции «Катюша», которую отклонил Спортивный арбитражный суд (CAS).

По его словам, любые попытки заменить гимн другим музыкальным произведением не будут иметь успех. «С другой стороны, нам же запретили использовать только гимн, а не любое музыкальное произведение, связанное с Россией. Это более вольное толкование решения CAS», – цитирует депутата «Чемпионат.com».

Лебедев предложил поиронизировать над CAS и предложить гимн Советского Союза. «По букве закона, нам запрещен гимн Российской Федерации, а гимн СССР – нет. Пусть они тогда допишут к своему решению, что нам вообще запрещена любая музыка. А то приняли решение и начинается: «Вот это тоже нельзя. Это тоже. Это тоже», – добавил он.

Ранее российский запрос на использование композиции «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио и в Пекине был отклонен Спортивным арбитражным судом (CAS). В CAS отметили, что в РФ «Катюша» считается «патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину». Указывается, что «решение о том, какой гимн использовать российской команде на Олимпийских играх, будет принимать Международный олимпийский комитет, а не Россия».

Напомним, CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до конца 2022 года, также запрещено использование национального гимна, а представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. При этом CAS смягчил санкции Всемирного антидопингового агентства, сократив срок наказания в два раза.